La chambre d’hôtel d’un journaliste de «Quotidien» mitraillée en Afghanistan (vidéo)

Ce 8 septembre, le correspondant de « Quotidien » en Afghanistan, Wilson Fache, a livré un récit qui fait froid dans le dos. Alors qu’il relayait la situation dans le pays, sa chambre d’hôtel a été la cible de plusieurs tirs. Le journaliste dit craindre pour sa sécurité et a dû prendre des précautions. Peu avant l’incident, il avait eu une altercation avec un combattant taliban, comme le fait savoir Yann Barthès dans son émission.

Ecarté de la manifestation, le journaliste retourne à l’hôtel, où sont logés d’autres journalistes occidentaux, et découvre que sa chambre a subit des coups de feu. Des impacts très visibles vu que les fenêtres sont brisées. Comme il le fait savoir, des talibans ont visé un journaliste filmant la rue depuis sa chambre d’hôtel. « Apparemment, des talibans ont visé expressément des journalistes », ajoute-il. « Hier, on s'est pris une rafale de Kalachnikov, côté rue, là où je dormais. Maintenant, je dors côté cour. En espérant que ce soit un peu plus sûr », dit-il.