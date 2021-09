Un journaliste de la VRT roué de coups et traité de «sale homo» à Bruxelles: «inacceptable» pour la ministre de l’Intérieur

Le journaliste évoque alors de façon saccadée l’agression qu’il a subi : « Recevoir des coups, être frappé. Chaîne arrachée et volée. Entendre ‘sale homo’. Un peu pleurer dans la rue. Être fâché. Déprimé, de nouveau. Un matin typique à Bruxelles », écrit-il avec le hashtag TGIF, soit « Thanks god it’s Friday » (« Dieu merci c’est vendredi »).

Ce vendredi matin, Riadh Bahri, journaliste à la VRT, se promenait avec son chien dans Bruxelles lorsqu’il a été victime d’une agression. Comme il l’explique sur Twitter, tout commence lorsqu’un homme lui demande simplement son chemin. Logiquement, il s’arrête pour tenter de l’aider. « J’ai été trop gentil et trop naïf en répondant », explique-t-il, détaillant ensuite les sévices qu’il a subis.

Dans un autre tweet, Riadh Bahri explique avoir été aidé par des policiers venus le chercher. « Je n'ai pas de blessures visibles mais une douleur thoracique après quelques coups de poing et de pied. Mais maintenant je suis surtout choqué. Et très triste », confie-t-il. Il tient en tout cas à remercier la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles. « Je suis entré en pleurs au commissariat, mais les agents ont été si gentils que je suis ressorti avec un petit sourire. J'ai des douleurs à la poitrine et aux jambes mais pas de blessés graves. Donc pas de soucis », dit-il sur un ton rassurant.