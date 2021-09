Un chien en laisse piégé à l’extérieur d’un ascenseur en Russie (vidéo)

Ces derniers jours, une vidéo prise par une caméra de surveillance est devenue virale en Russie et ailleurs. Elle montre une femme rentrant chez elle dans un immeuble du quartier de Nagatinsky Zaton, dans le sud de Moscou. Elle pénètre dans l’ascenseur et appuie sur le bouton de son étage. Sauf qu’elle oublie un détail : son chien, tenu par une laisse, n’a pas eu le temps de la suivre à l’intérieur de la cabine.

L’ascenseur se met à grimper et inévitablement, le chien est projeté contre les portes refermées. Heureusement pour lui, il est tenu par une laisse à enrouleur et il est possible qu’elle se soit cassée assez rapidement. Alors que sa propriétaire est déjà montée de six étages, un homme vient à son secours. Ce n’est toutefois qu’une fois l’ascenseur arrêté au 16e étage que l’animal est véritablement libéré. La vidéo montre ensuite la propriétaire revenir le chercher.