11-Septembre: Heather Penney et Marc Sasseville, les pilotes qui devaient se suicider pour arrêter les terroristes (vidéo)

11 septembre 2001, 9h30 : les deux tours du World Trade Center ont déjà été attaquées que le vol United Airlines 93 allant de Newark à San Francisco sort de sa route. Les terroristes ont pris le contrôle de l’appareil pour faire cap sur Washington, au moment même le Pentagone est attaqué. Leur cible : possiblement la Maison Blanche ou le Capitole. Il faut réagir et le vice-président Dick Cheney appelle George Bush qui donne son accord pour abattre l’avion. Il faut à tout prix limiter le nombre de morts, même si le Boeing contient des civils. Problème : aucun F16 disponible à proximité n’est armé. C’est alors que deux pilotes se portent volontaires pour se crasher sur le Boeing : la lieutenante Heather Penney et le colonel Marc Sasseville. Vingt après, ils racontent comment s’est déroulée leur mission suicide qui n’aboutira finalement jamais.

« J’étais déterminée »

Les deux pilotes se trouvent alors à la base aérienne d’Andrews, dans la banlieue est de Washington. C’est là qu’ils apprennent la terrible signification de leur « incroyable mission » : « localiser l’avion détourné et se crasher, volontairement, sur ses parties les plus vulnérables », raconte Heather Penney au Parisien. Il doit viser le cockpit, elle l’arrière de l’appareil. Impossible de s’éjecter car cela risquerait de dévier leur avion de chasse et donc de faire échouer la mission.