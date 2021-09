La reine Mathilde participe aux 20 km de Bruxelles (photos)

La 41ème édition des 20 kilomètres de Bruxelles a lieu ce dimanche 12 septembre. Mais une nouveauté de taille a été mise en place cette année : les marcheurs étaient également invités à participer à la course.

Et parmi les nouveaux participants, une invitée de marque était présente : la reine Mathilde. La souveraine a en effet pris le départ de l’événement ce matin, sous le soleil et aux côtés des 35.000 autres sportifs, comme on peut le lire sur les réseaux sociaux du palais royal.