Quels candidats ont été sélectionnés lors des premières auditions de «The Voice All Stars»? (vidéos)

Pour fêter les dix ans de « The Voice », une édition spéciale « All Stars » a été mise en place par la production. Cette fois, d’anciens candidats retentent leur chance face au jury composé de cinq membres : Zazie, Jenifer, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori. Mais quels chanteurs ont été retenus lors de la première émission de la nouvelle saison diffusée ce samedi 11 septembre ?

Hier soir, chaque coach a réussi à convaincre deux talents de rejoindre son équipe, ne laissant plus que quatre places de libres. La prestation d’Amalaya a particulièrement ému le public. Celle qui avait rejoint la team Jenifer lors de la première saison du programme a une nouvelle fois choisi la chanteuse, après avoir interprété le titre « Never Enough » provenant du film « The Greatest Showman ». Al.Hy a également une nouvelle fois rejoint l’équipe de Jenifer, après avoir chanté une émouvante reprise de « La vie ne m’apprend rien », de Daniel Balavoine.