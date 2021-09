Mohamed Bouhafsi réplique à Eric Zemmour qui veut interdire son prénom (parmi tant d’autres)

Ce 11 septembre, Eric Zemmour était l’invité d’honneur de Laurent Ruquier à « On est en direct ». Une venue qui surprend vu qu’en 2015, l’animateur disait « regretter » avoir donné la parole au polémiste et avoir ainsi « participé à la banalisation des idées » du polémiste. Mais qu’importe, ce dernier est aujourd’hui potentiel candidat à la présidentielle et ce samedi, il a pu d’ailleurs présenter sur le plateau de Laurent Ruquier une proposition frappante s’il devenait président : rétablir une loi de 1803 qui n’autoriserait que « les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne ». De quoi faire une croix sur une très longue liste de prénoms. Mais évidemment, le polémiste vise ici surtout une communauté, celle musulmane, le prénom Mohamed était par exemple explicitement cité. Il n’a donc pas fallu longtemps pour que cela suscite des réactions, dont celle du journaliste sportif Mohamed Bouhafsi.

« Être Français ce n’est pas un prénom »

Sur sa story Instagram, ce dernier a publié un long texte où il cite plusieurs personnes remarquables qui se verraient obliger d’abandonner leur nom avec la loi d’Eric Zemmour. Parmi ceux-ci, on trouve Zinedine Zidane, l’écrivaine Leïla Slimani qui a décroché le prix Goncourt 2016, ou encore des personnes moins connues comme Kaddour Bengharit, qui a sauvé des centaines de juifs en 40-45 en les cachant dans la Grande Mosquée de Paris.