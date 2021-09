«Massacre», «gênant», «quel gâchis»: les internautes dépités par le concert hommage à Johnny Hallyday (vidéo)

Près de quatre ans après la disparition du Taulier, Paris lui rendait hommage mardi. Le baptême d’une esplanade au nom de Johnny, la découverte d’une œuvre d’art en son honneur, un concert à l’Accor Arena : la ville avait vu les choses en grand pour mettre à l’honneur le rockeur. Des milliers de fans, venant parfois de loin, avaient fait le déplacement jusqu’à Bercy pour prendre part à ces commémorations, et 150 bikers étaient évidemment aussi de la partie.

Après l’inauguration de l’Esplanade Johnny devant Bercy, là où il a donné 101 concerts durant sa carrière, la ‘statue’ représentant une Harley Davidson perchée sur un manche de guitare – deux passions de Johnny réunie –, tout le beau monde présent avait donc rendez-vous à l’Accor Arena à 21h pour le show « Johnny Hallyday que je t’aime ». Organisé par Laetitia Hallyday, ce concert (auquel a assisté Brigitte Macron) a aligné les têtes d’affiches pour des reprises des succès du rockeur : Florent Pagny, Patrick Bruel, Louis Bertignac, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori, Julien Doré, etc. La voix du Taulier a aussi résonné dans la salle parisienne, lorsque quelques titres tirés d’archives ont été projetés sur écran géant.

Cependant, l’événement, diffusé en direct sur France 2, n’a pas l’air d’avoir convaincu les téléspectateurs… Sur Twitter, ils ont d’abord souligné ‘l’amateurisme’ de France 2 au niveau de la retransmission. « Soirée massacre et carnage sur France 2. Ils ont donné les commandes à un stagiaire ? », « C’est quoi cette prise de son ? », ont commenté des internautes. Un autre assure, avec humour, que « si France 2 ne s’excuse pas publiquement pour ce triste spectacle, un collectif de fans de Johnny Hallyday portera plainte pour injure publique ».

Des « reprises méprisables »

Ensuite, ce sont les prestations des artistes invités qui n’ont pas du tout convaincu les téléspectateurs. Chaque chanteur (ou presque) a eu droit à son lot de critiques. « C’est presque gênant ces reprises », a commenté un internaute sur le réseau social, là où d’autres se sont plaints d’entendre « des chanteurs de pacotille », des artistes « à la ramasse » et des « reprises méprisables ». Conclusion pour beaucoup de Twittos : aucun chanteur n’arrive à la cheville du Taulier, et « seul Johnny peut faire du Johnny ».

Selon plusieurs téléspectateurs, seuls Calogero, sur « Quelque chose de Tennessee », Catherine Ringer (avec « Gabrielle ») ainsi que Florent Pagny et l’acteur Kad Merad, en duo sur « Ma gueule », ont réussi leur prestation.

Pas de David ni de Laura

Dernier gros point désolant pour ceux qui ont regardé le show : l’absence de David Hallyday et Laura Smet, les enfants de Johnny. S’ils ont tout deux décliné l’invitation de la veuve du Taulier, les téléspectateurs ont regretté qu’ils n’aient pas participé. Notamment pour la reprise de « Sang pour sang », titre que le père et le fils ont interprété ensemble plusieurs fois, et dont la musique a été composée par David Hallyday.

Bref, certains n’hésitant pas à parler de « carnage total »…