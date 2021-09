Laetitia Hallyday attristée par l’atittude de David et Laura: «Jade et Joy n’existent plus pour eux»

Elle n’a pas hésité à dire qu’elle ressentait un sentiment d’abandon de la part de Laura et David. Cela l’attriste surtout par rapport à ses deux filles : « Jade et Joy n’existent plus pour eux, elles n’ont plus de lien avec David et Laura ». Mais la veuve de Johnny espère qu’avec le temps, cela changera et que Jade et Joy « retrouveront leur frère et leur sœur ».