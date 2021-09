Elton John opéré, ses concerts en Belgique reportés

Il devait se produire en Belgique et en France en octobre prochain mais finalement, il n’en sera rien. Elton John a fait savoir que tout allait être reporté et pour cause : il doit se faire opérer de la hanche. Une intervention médicale rendue nécessaire après une chute. Le chanteur de 74 ans raconte sur les réseaux sociaux à quel point cette opération était devenue nécessaire.

Eviter des « complications à long terme »

Elton John commence en évoquant sa « grande tristesse » en annonçant de la sorte le report de ses concerts en Europe. « À la fin de mes vacances d'été, j'ai fait une chute malencontreuse et je souffre depuis d'une douleur et d'une gêne considérable à la hanche », explique-t-il. « Malgré une rééducation intensive et un traitement spécialisé, la douleur n'a cessé de s'aggraver et j'ai de plus en plus de mal à me déplacer. On m'a conseillé de me faire opérer le plus rapidement possible afin de retrouver ma pleine forme et de m'assurer qu'il n'y aurait pas de complications à long terme ».