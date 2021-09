Elton John sort un nouvel album «complètement différent» des autres et créé durant le confinement

Le confinement a été créatif pour Elton John ! Il vient d’annoncer qu’il allait sortir un nouvel album, créé et enregistré durant la période de lockdown – le disque s’intitulera d’ailleurs « The Lockdown Sessions ». Le tout sortira le 22 octobre prochain, et réserve quelques surprises.

L’artiste britannique a en effet expliqué à l’AFP que ses nouveaux morceaux étaient « des trucs complètement différents de tout ce pour quoi je suis connu, des trucs qui m’ont fait sortir de ma zone de confort ». L’album, composé de 16 titres, comprend en autres des collaborations avec Lil Nas X, Dua Lipa, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder ou encore Gorillaz.