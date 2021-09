La production de Koh-Lanta riposte aux critiques de Coumba et Karima

Comme nous le disions hier, une des aventurières de Koh-Lanta, Karima s’est plainte de l’image que montrait la production d’elle. D’après ses dires, tous les moments où elle apparaît joyeuse et amicale auraient été coupés au montage. Depuis, une autre candidate, Coumba, a elle aussi pris pour cible les organisateurs de l’émission qui donnerait plus la parole aux hommes. « En regardant le ratio temps filmé chez les hommes et le ratio temps filmé chez les femmes, on est sur du 60/40. On n’a pas le même temps d’écran », se plaint-elle. Interrogé par Télé-Loisirs, le producteur du programme, Julien Magne, a répondu à leurs critiques, arguments à l’appui.

« Il faut réfléchir un petit peu »

Concernant Karima, Julien Magne estime que la production n’a pas eu d’envie spécifique de ne montrer que le côté grincheux de la jeune femme. « Le caractère de Karima qui transparaît à l'écran est le sien dans l'aventure et ce n'est pas le montage qui le montre », déclare-t-il. « Nous on ne fait que relater ce point de vue de certaines aventurières, sur son côté dur, qui met des coups de pression. (...) Karima n'était pas tendue H24 mais c'est ce qui a expliqué son élimination et son arrivée dans l'arène et nous, on raconte les histoires principales qui font que les téléspectateurs vont pouvoir comprendre l'évolution de l'aventure ».