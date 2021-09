«Ça n’a aucun sens»: l’étonnant coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut dans «C à vous»

Amoureux de son pays et très attaché à faire découvrir à ceux qui le suivent les régions françaises et leurs habitants, Jean-Pierre Pernaut était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine vendredi dans « C à vous ». Et l’ancien présentateur du JT de TF1 s’est exprimé sur un sujet à propos duquel il a un avis très tranché : les éoliennes.

« L’éolien, ça fonctionne un jour sur trois. Il faut arrêter les éoliennes, c’est une catastrophe écologique et financière et ça n’a aucun sens », martèle d’entrée de jeu Jean-Pierre Pernaut, qui a enquêté sur le sujet pour son magazine « Au cœur des régions ». « Aucun sens, vraiment ? », l’interroge alors Anne-Elisabeth Lemoine, surprise par cette position si tranchée. « De mon avis, non. Ça fonctionne un jour sur trois alors ça ne peut pas marcher. C’est une énergie intermittente », répond « JPP ».