Le prince Charles révèle la dernière discussion que le prince Philip a eue avec lui (vidéo)

Cela fait maintenant plus de cinq mois que le prince Philip est décédé et mercredi prochain, la BBC diffusera un documentaire inédit sur la fin de sa vie : « Prince Philip: The Royal Family Remembers ». Plusieurs membres de la famille royale ont pour l’occasion accepté de prendre la parole : William, Harry, Zara Phillips ou encore le fils du défunt prince, Charles. C’est ce dernier qui s’est chargé de raconter comment Philip a gardé son célèbre humour jusqu’au dernier instant.

Un centième anniversaire qui n’aura jamais lieu

La dernière fois que le prince Charles a eu une conversation avec son père, il évoquait le centième anniversaire de celui-ci, qui devait être célébré deux mois plus tard. « Nous parlions de ton anniversaire », lui dit-il alors. Philip devant dur d’oreille, il est forcé de répéter. « Nous parlions de ton anniversaire, et de savoir s'il allait y avoir une réception ! ». « Mais pour cela, il faut que je sois vivant, n'est-ce pas ? », répond alors son père pour le taquiner. « Je savais que tu dirais ça ! », réplique le fils. Un jour plus tard, le prince Philip décède, le 9 avril 2021.