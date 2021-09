Malaise au Royaume-Uni: le protocole détaillé prévu pour la mort d’Elizabeth II a fuité

La reine Elizabeth II jouit d’une longévité impressionnante à la tête du Royaume-Uni. Cependant, elle est âgée de 95 ans, et les Britanniques savent qu’un triste jour viendra où on leur annoncera le décès de leur souveraine. Ils n’y seront certainement pas préparés, mais le Palais de Buckingham, lui, saura quoi faire. En effet, depuis des années est établi un protocole bien précis pour le jour où la reine Elizabeth décédera : l’opération London Bridge. Normalement tenus secrets, les documents établissant les détails de ce protocole ont fuité et ont été révélés par le média américain Politico. En voici les grandes lignes.

Des communications préécrites

Une fois le décès de la souveraine confirmé, la moindre communication ou initiative en lien avec la mort d’Elizabeth est codifiée dans le protocole. Tout d’abord, le Premier ministre sera le premier informé (par le secrétaire privé de la reine), et puis des « appels en cascade » suivront, pour prévenir le secrétaire du cabinet, plusieurs ministres et « des fonctionnaires de haut rang ». Après cela, une annonce officielle sera faite aux habitants du pays et à l’étranger, et un e-mail sera envoyé aux ministres restants. D’après Politico, la façon d’annoncer le décès d’Elizabeth II est aussi détaillée dans le texte de l’opération London Bridge.