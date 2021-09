Italie: une présentatrice laisse entendre que les victimes de féminicides l’auraient bien cherché (vidéo)

Ce vendredi, la présentatrice Barbara Palombelli, très connue en Italie, a suscité une vague d’indignation dans le pays. Pendant l’émission « Forum » sur la chaîne privée Rete 4 (propriété de Mediaset et donc de la famille de Silvio Berlusconi), elle s’est aventurée à faire une réflexion sur les causes des féminicides. Car d’après elle, ces victimes pourraient être en partie responsables de leurs propres morts. Des propos qui choquent dans ce pays où une femme est tuée tous les trois jours en moyenne.

Il n’a pas fallu longtemps avant que des associations ripostent, à l’instar d’Amnesty. « Lorsque des médias affirment qu’un féminicide peut être la conséquence du comportement de la victime, on fait porter la responsabilité sur la victime, ce qui est précisément l’une des causes des féminicides et de l’absence de sanctions et de lois adéquates », écrit l’ONG sur Twitter. La ministre pour l’Égalité des chances et la Famille, Elena Bonetti, s’est elle aussi révoltée. « La violence contre les femmes n’est jamais justifiée », déclare-t-elle en ajoutant que les féminicides constituent un « fléau odieux et inacceptable, encore trop présent dans notre pays ».