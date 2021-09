Le Mont-Saint-Michel s’insurge contre le remplacement de son curé

Au Mont-Saint-Michel, il est affectueusement surnommé le « père Riton » et est apprécié de tous les commerçants du rocher normand. Mais bientôt, le père Henri Gesmier pourrait bien quitter l’île. Son diocèse a jugé que « l’heure de tourner la page » était venue et qu’il était temps de le remplacer, sous prétexte que la vie est devenue « physiquement éprouvante » pour son prêtre. Pour les habitants, les Montois, cette décision est sans fondement et n’est tout simplement pas concevable, à tel point que le Mont-Saint-Michel semble tout entier se révolter contre la hiérarchie ecclésiastique.

Un personnage indissociable du Mont

Comme l’explique au Parisien la gérante d’une crêperie, le départ du père Riton serait tout simplement un drame pour les Montois. « C’est un homme tout à fait exceptionnel ! Tout le monde ici vous dira la même chose. Les habitants, qu’ils soient croyants ou pas, sont incroyablement attachés à lui », assure-t-elle, en énumérant sa gentillesse, son attention de tous les jours envers les habitants, etc. « Il faut le rencontrer pour comprendre la réalité de sa sensibilité », ajoute une commerçante à propos de cet ancien infirmier psychiatrique reconverti en homme d’Eglise. « Il a une disposition exceptionnelle à l’écoute de la souffrance, quelle qu’elle soit. Moi-même, quand j’ai perdu ma mère, il a été formidable ».