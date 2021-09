Les bonnes résolutions

Deux mois dans l’année se prêtent particulièrement à la prise de bonnes résolutions : janvier et septembre. Gonflés à bloc par ces dates purement symboliques, enivrés par l’alcool du réveillon ou grisés par les coups d’un soleil généreux, nous nous laissons aller à jurer des choses souvent merveilleuses. On va régulièrement se remettre au sport parce qu’en vacances on a fait trempette pendant quinze jours dans un cadre idyllique. Oui mais, une fois en Belgique en octobre-novembre, il pleut abondamment, et l’eau – froide – on y plonge déjà dès que l’on sort de chez soi....