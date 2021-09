Elle se fait une coupe de cheveux à 300 dollars et s’effondre en larmes: «Tout ça pour ressembler à une Karen» (vidéo)

Elle est devenue une star de TikTok, malgré elle. Carly, une comédienne a fait un véritable buzz en montrant sa coupe de cheveux ratée sur le réseau social. En une dizaine de jours, sa vidéo a été vue près de cinq millions de fois. Un succès en partie dû à sa propre réaction, entre désespoir, pleurs et rires.

« Pourquoi Dieu me déteste-t-il ? »

Au début, elle semble inconsolable. « Je viens de payer 300 dollars pour ressembler à une putain de Karen », dit-elle d’abord (en reprenant le terme péjoratif désignant des femmes anglo-saxonnes blanches, imbuvables et racistes). « On dirait que je fais partie de l’association des parents d’élèves […] que j’ai 30 fils qui jouent au tee-ball [et] que je collecte des coupons », ajoute-elle.