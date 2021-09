France: McDonald's crée la polémique en vendant 25 cl d’eau à 1,7€ (vidéo)

Le produit, présenté comme écologique et bon pour la santé, est soupçonné d’être une arnaque, ce que la chaîne de fast-food dément.

Cette semaine, McDonald’s a fait les gros titres outre-Quiévrain avec son nouveau produit : « Eau by McDo ». Plate, pétillante, aromatisée, cette boisson se présente comme un exemple en matière écologique, la traditionnelle bouteille en plastique étant remplacée par un gobelet en carton. Mais une fois le prix annoncé, les clients ont vite déchanté. 1,7€ pour 25 cl et 2,5€ pour 40 cl, soit un équivalent de 6-7€ pour un litre. Des montants qui ont plongé la société dans une controverse. Un filtre pour se faire du fric ? Intriguée, une équipe de France Info a enquêté pour savoir ce qui se cachait vraiment derrière cette fameuse « Eau by McDo ». Premier constat : la chaîne de fast-food présente le produit comme de l’eau microfiltrée. Concrètement, cela veut dire que McDonald’s récupère l’eau de la ville pour la faire passer dans un filtre plus sophistiqué qu’avec un simple robinet. McDonald’s ajoute que ce filtrage permet d’avoir une eau purifiée à 99,9%. Interrogé par le Huffington Post sur le détail de ce système de purification, la société précise juste qu’il s’agit d’ un système de purification et microfiltration utilisé par les Chefs ».

Est-ce que cela justifie un prix aussi élevé ? Non selon plusieurs passants interrogés par la télévision publique, surtout qu’en France l’eau est généralement servie gratuitement dans les restaurants. Selon un employé de la firme interrogé par Le Monde, il s’agit même d’une « arnaque ». Une accusation qui ne seraient pas à prendre au sens juridique du terme, mais plus sur le plan moral, confirme à France Info le délégué général de l'Association nationale de consommateurs et usagers.