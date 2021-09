A peine installée, la statue de Gaston Lagaffe a été vandalisée à Charleroi (photo)

« Une image qui fait de la peine ». Voilà comment Sudpresse décrit la scène sur la place Verte à Charleroi. La cause d’une telle tristesse : l’état de la statue de Gaston Lagaffe, ou plutôt de la fausse voiture qui l’accompagne. Installée le 17 septembre, elle a été retrouvée vandalisée vendredi dernier, soit une semaine après. Un des phares de la Fiat 509 a été en partie arraché.

A Charleroi, on se désole de la nouvelle. « Au fond de nous, vu le travail et l'hommage rendu à ce héros de la BD, on espérait qu'il resterait intouchable, tel un phare dans la nuit. Mais apparemment c'était trop beau pour être vrai », regrette le média local Télésambre. Pourtant, la sculpture avait été pensée pour éviter les tags. Une peinture spécialisée avait été utilisée. A priori, la dégradation n’est pas le fait d’un accident puisque rien n’est tordu ou griffé. Le phare a simplement été arraché.