Les Inconnus travaillent sur un nouveau projet: «Il y a quelque chose dans l’air»

Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon, bientôt réunis à nouveau ? Cela ne fait presque plus aucun doute. Didier Bourdon confiait notamment il y a trois mois que ses deux comparses lui manquaient et qu’un nouveau projet des Inconnus était « possible ». Mais ce matin dans la DH, Bernard Campan a levé un bout du voile sur une éventuelle reformation du trio célèbre.

« Oui, il y a quelque chose dans l’air en ce moment, il y a des chances que cela se fasse », a simplement répondu l’humoriste à la question de savoir si Les Inconnus allaient se retrouver dans un projet commun. Cependant, Bernard Campan préfère ne pas trop en parler pour l’instant : « Il faut avancer prudemment dans ce métier […] Moins on en dira, mieux ce sera car rien n’est fait », a-t-il tempéré.