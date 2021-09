Le calvaire du sosie d’Ed Sheeran, pourchassé par les fans du chanteur: «J’en ai vu de toutes les couleurs»

La ressemblance est plus que troublante. Le jeune Britannique Ty Jones ressemble en effet incroyablement à Ed Sheeran. Même forme du visage, même couleur et coupe de cheveux, même allure. À tel point que le jeune homme vit de cette ressemblance troublante : il est sosie de la star à temps plein !

Mais ce n’est pas toujours évident à gérer. Ty Jones a raconté au Mirror que tous les jours, les gens le prenaient pour Ed Sheeran. « J’en ai vu de toutes les couleurs. Des fans qui tremblaient, qui pleuraient, et même un cycliste qui s’est crashé car il ne pouvait pas me quitter du regard ! », a confié le sosie, qui doit même se déguiser pour aller faire ses courses au supermarché, pour éviter les fans. D’un autre côté, sa ressemblance avec Ed Sheeran lui permet aussi parfois d’accéder plus facilement à certains endroits, lorsque des personnes pensent avoir affaire à la véritable star au premier abord.