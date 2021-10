Hérisson, aussi utile que menacé

« Le Jardin Extraordinaire » de ce soir est dédié au hérisson. On croit bien connaître ce petit animal mais, pourtant, vous allez en apprendre de belles… Comme le fait qu’il compte 5.000 à 7.000 picots sur le dos. Nocturne, et doté d’une mauvaise vue, il s’oriente à l’ouïe et à l’odorat. Réjouissez-vous s’il fréquente votre jardin : il vous débarrasse des limaces et escargots qui s’attaquent à vos plantations.

Plus largement, nos hérissons sont menacés. À peine 1 sur 10.000 atteint l’âge vénérable de 10 ans. Considéré jadis comme très...