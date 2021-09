Pourquoi la princesse Beatrice d’York n’a pas encore dévoilé le prénom de sa fille

Pourtant, habituellement, les membres de la famille royale britannique révèlent dans les deux jours le prénom de leurs enfants, comme ce fut le cas avec les enfants des princes William et Harry par exemple. Alors pourquoi la princesse Beatrice d’York continue-t-elle de garder le secret, dix jours après la naissance de son premier enfant ?

Le 20 septembre dernier, la princesse Beatrice d’York et son mari Edoardo Mapello Mozzi annonçaient avoir accueilli, deux jours plus tôt, une petite fille . Les jeunes parents donnaient quelques informations sur l’état de santé du bébé, mais ne dévoilaient pas pour autant le prénom de la petite fille.

D’après le site Hello !, le fait que la princesse Beatrice ne soit pas une membre active de la famille royale lui permet de ne pas spécialement avoir la pression d’annoncer au plus vite le prénom de son bébé. En effet, la jeune maman ne possède pas de fonction au sein de la famille royale, elle travaille dans l’entreprise Afiniti en tant que vice-présidente des partenariats et de la stratégie.