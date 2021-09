La princesse Beatrice a donné naissance à une petite fille

Après avoir épousé l’été dernier Edoardo Mapelli Mozzi, un promoteur immobilier italien, la princesse Beatrice d’York a accouché de son premier enfant ce samedi 18 septembre dans un hôpital de Londres. Son mari quant à lui est déjà père d’un garçon, Christopher. La nouvelle de la naissance du bébé du couple, une petite fille, a été annoncée dans un communiqué publié par le palais de Buckingham, rapporte BFM TV.

« Son Altesse Royale la Princesse Beatrice et Monsieur Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis d’annoncer l’arrivée de leur fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital, de Londres. Les grands-parents et les arrière-grands-parents du nouveau-né ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle. La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour ses merveilleux soins. Son Altesse Royale et son enfant vont bien, et le couple a hâte de présenter sa fille à son grand frère Christopher Woolf », peut-on ainsi lire. Le prénom de la petite n’est pas encore connu.