William et Kate envisagent de déménager de Kensington Palace

Le prince William et Kate ont décidé de quitter Kensington Palace. Ce déménagement n’est probablement pas à cause du manque de place puisque l’appartement de Kensington Palace à Londres compte une vingtaine de pièces pour eux et leurs trois enfants le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans. Les médias britanniques assurent que le couple princier est bien train de chercher à déménager mais pour le moment, rien de sûr entre deux lieux possibles : Frogmore House ou le château de Windsor. D’autres informations pointaient aussi vers le Royal Lodge, la résidence du prince Andrew, inquiété par des accusations d’abus sexuel.

Pour le moment, Kate et William vivent entre Kensington Palace à Londres et Anmer Hall dans le Norfolk. Avec les événements de cette année dont le décès du prince Philip et le retour de la reine Elizabeth II dans le château de Windsor après ses vacances à Balmoral, partir s’installer à Frogmore House pourrait être intéressant. En effet, cette résidence se trouve à moins d’un kilomètre du château de Windsor. Enfin c’est aussi à Frogmore House que le Prince Harry et Meghan Markle ont organisé leur réception de mariage.

Soutien à la Reine L’autre possibilité serait d’aller directement au château de Windsor si la reine leur propose. Dans les deux cas, le couple pourrait alors soutenir plus facilement la reine Elizabeth II, 95 ans, dans son travail.