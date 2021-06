Le petit appel de Kate Middleton à Harry et Meghan: «J’ai hâte»

La petite Lilibet Diana est née le 4 juin dernier, mais n’a pas encore eu l’occasion de faire connaissance avec une grande partie de sa famille, du côté paternel. Le prince Harry et Meghan Markle habitent depuis plus d’un an aux États-Unis, après que le couple a fait part de son envie de s’éloigner de la famille royale, et cela rend donc difficiles les présentations avec toute une partie de la famille.

Le prince William et Kate Middleton, par exemple, n’ont pas encore pu faire connaissance avec la petite sœur d’Archie. Mais la duchesse de Cambridge a fait part de son impatience de rencontrer Lilibet Diana, lors d’un déplacement dans les Cornouailles pour le G7. Avec Jill Biden, la First Lady américaine, Kate Middleton s’est rendue dans une école primaire, où des journalistes l’ont interrogée sur la naissance de sa nièce. « Je lui souhaite le meilleur, j’ai hâte de la rencontrer », a confié la maman de George, Charlotte et Louis, « Nous ne l’avons pas encore rencontrée, j’espère que ce sera pour bientôt ».

William et Kate auront certainement droit, dans les jours à venir, à un petit appel vidéo, comme la reine Elizabeth, avec Meghan et Harry, afin que ses derniers leur présentent leur petite fille.