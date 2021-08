Le prince William souhaiterait récupérer la maison du prince Andrew

L’expert explique que le prince William a déjà « exprimé son désir que sa famille prenne possession de la propriété à moyen terme ». Dan Wotton ajoute : « Cela aurait du sens sur le plan pratique, au vu de la taille de la famille Cambridge et leur besoin d’être proche de Londres ». Malgré le fait que le prince Andrew ne soit plus un membre actif de la famille royale depuis 2019, il occupe toujours le Royal Lodge depuis 2004.

L’expert rapporte les commentaires d’une de ses sources : « Le scandale personnel qui implique actuellement le prince Andrew et Jeffrey Epstein cause bien de la peine à Charles et William, qui essaie de protéger le futur de la monarchie. Il y a actuellement un débat au sein des membres les plus anciens de la famille pour savoir si Andrew peut rester au Royal Lodge, compte tenu des circonstances ».