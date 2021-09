À Louvain, un homme paie 750 euros pour deux sandwichs par erreur

Dimanche dernier, les commandes s’enchaînaient rapidement au « Hoegaards broodje » de Louvain. Dans la confusion, un client s’est vu facturer deux sandwichs et une boisson pour 750 euros. Une rondelette somme payée à cause de l’oubli d’une virgule. Les gérants ont alors lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver ce client rapporte 7sur7.

C’est que le week-end dernier se tenait le championnat du monde cyclisme. Un événement qui a rassemblé beaucoup de gens et a provoqué l’effervescence dans ce magasin. Le gérant, Siegfried Gilis explique : « L’établissement était rempli. La file était vraiment longue et nous avons travaillé aussi vite que possible. Un supporter attendait dans notre magasin avec sa femme et lorsqu’il a voulu payer sa commande, les choses ont mal tourné ».