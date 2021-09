L’enquête autour du décès de Gabby Petito pourrait aider celle d’un homme disparu

La confirmation est tombée il y a un peu plus d’une semaine. Le corps de la jeune femme Gabby Petito a été retrouvé dans le parc national de Grand Teton aux États-Unis. La jeune femme était portée disparue depuis plusieurs semaines. La jeune femme voyageait avec son fiancé, Brian Laundrie. Les prémices de l’enquête semblent montrer que le couple s’était disputé quelques jours avant la disparition de Gabby Petito. Son fiancé est inquiété par le FBI et un mandat d’arrêt fédéral a été émis contre lui. La maison de ses proches a été fouillée par le FBI.

Concernant l’enquête sur la mort de Gabby Petito, les enquêteurs cherchent sans relâche à retrouver son fiancé, Brian Laundrie, probablement en cabale. Les parents de la jeune fille accusent Brian Laundrie de « lâch »e et les parents de ce dernier, de l’aider à se cacher. En effet, les parents de Brian Laundrie ont mis plusieurs jours à signaler la disparition de leur fils après l’avoir vu pour la dernière fois. Leur fils vivait pourtant chez eux. Enfin, les parents n’ont pas non plus informé la famille de Gabby Petito quand leur fils est rentré seul de leur voyage.