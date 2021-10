Shakira et son fils attaqués par deux sangliers sauvages

Shakira, chanteuse mondialement connue, a vécu une situation pour le moins insolite. Dans une série de story publiées sur son compte Instagram, elle a partagé avec ses fans sa mésaventure dans un parc de Barcelone. Et si cela peut prêter à sourire, on peut dire que la star a eu une belle frayeur. Alors qu’elle se promenait avec son fils, Milan, âgé de huit ans, ils ont fait la rencontre malheureuse de deux sangliers sauvages ! Après avoir surgi de nulle part, ils ont arraché le sac de la compagne de Gérard Piqué et l’ont emporté.

« Ils ont tout détruit »