L’épouse de Pablo Escobar publie ses mémoires: «Je vivais avec un psychopathe»

« Pablo était un véritable séducteur, un très bon père. Il était près de ses enfants, racontait des histoires, mon fils adorait ça. Et avec moi, il était romantique, il m’offrait des fleurs, m’envoyait même des lettres d’amour », explique Maria Isabel Santos.

Ce vendredi premier octobre, Maria Isabel Santos, la veuve de Pablo Escobar, était l’invitée exceptionnelle de Jean-Alphonse Richard dans « L’heure du crime » sur RTL. Au cours d’une interview à cœur ouvert, elle s’est confiée sur ses 17 années de vie commune avec le célèbre narcotrafiquant. On y découvre un Pablo Escobar, étonnant, et assez attentionné avec ses proches.

Elle a voulu le quitter

En revanche, le portrait qu’elle dresse de son mari en tant que responsable du cartel de Medellín fait froid dans le dos : « C’étaient deux personnes différentes dans le même corps, il y a le ’Pablo’ de la maison et le ’Pablo’ à l’extérieur, poursuit-elle. Véritable tueur, mais aussi mari infidèle. Il me disait qu’il n’abandonnerait pas sa maison et sa famille. » Elle décrit même son époux comme un « psychopathe ». La veuve a d’ailleurs confié avoir beaucoup souffert des nombreuses infidélités du trafiquant : « C’était une grande douleur pour moi, j’ai, à de nombreuses reprises, voulu le quitter ». Ce qu’elle n’a pas fait, convaincue à chaque fois par le discours apaisant d’Escobar.