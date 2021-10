James Bond: Daniel Craig va avoir son étoile sur le Walk of Fame

Daniel Craig va devenir le quatrième interprète de l’agent 007 à avoir son étoile sur le mythique Walk of Fame à Hollywod, annonce Variety. L’acteur sera mis à l’honneur le 6 octobre prochain, soit deux jours avant la sortie du tant attendu « No Time To Die » aux États-Unis (chez nous, ce nouveau volet de la saga James Bond est sorti le 30 septembre).

L’étoile de Daniel Craig, qui incarne James Bond pour la cinquième – et dernière – fois au cinéma, sera placée à côté de celle d’un autre agent 007, Roger Moore (sept fois interprète de Bond). « Daniel Craig est une icône culturelle britannique, tout comme James Bond, l’homme qu’il a incarné dans cinq films 007. Nous sommes ravis de placer son étoile sur le Walk of Fame », a déclaré Ana Martinez, productrice du Hollywood Walk of Fame, dans un communiqué.