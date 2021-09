La santé mentale de Daniel Craig impactée par son rôle de James Bond

Dans le documentaire, Daniel Craig explique ensuite qu’il était « physiquement et mentalement six pieds sous terre » lorsqu’il a commencé à jouer le rôle de James Bond, en 2006. Il est devenu brutalement l’un des acteurs les plus populaires au monde et cela ne s’est pas fait sans heurts. « Ma vie personnelle a été affectée par le fait d’être si célèbre soudainement », dit-il, en précisant que c’est Hugh Jackman qui l’a aidé à se faire à cette nouvelle réalité.