USA: il capture un alligator avec une poubelle et devient un héros national (vidéo)

C’est donc en tongs et sans aucune protection que l’Américain se lance à l’assaut de l’alligator. Une idée très dangereuse vue la puissance de ce dernier mais qu’importe, il y va. Il fait reculer le reptile lentement puis tente de le faire rentrer dans la poubelle. Lorsqu’il lui rabat le couvercle sur sa tête, l’alligator panique et fonce droit dedans. Mission accomplie ! Une fois cela fait, il l’a juste transporté dans un étang voisin avant de le laisser filer (la région est constellée de lacs où les alligators sont nombreux).

Interrogé par un magazine de Philadelphie, Eugene Bozzi affirme qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire avec un alligator et par conséquent, il a agi à sa manière. Son expérience de vétéran en Afghanistan et son enfance dans un quartier difficile de Philadelphie lui ont donné le courage de passer à l’action. Depuis, cet ancien chauffeur de bus, parti en Floride pour que ses enfants grandissent loin de la violence de son ancienne ville, s’étonne du succès qu’il a acquis avec le reptile. « C'est fou. J'ai fait CNN hier soir. J'ai des appels de médias sud-africains qui veulent me parler. Juste avant vous, j'ai parlé au Miami Herald. Cela fait beaucoup », confie-t-il à Philly Mag. Il est sur le point de devenir chauffeur de camion en Floride mais il n’hésite pas à regarder ailleurs. « Je travaille actuellement sur un pitch pour Netflix. S'il te plaît Netflix, si tu veux que je sois ton Steve Irwin noir (un chasseur de crocodiles connu, ndlr), c'est moi. Tu veux me mettre en Alaska avec des grizzlis ? Faisons-le », dit-il.