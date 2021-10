Le visage tuméfié, la danseuse belge Jeny Bonsenge dénonce les violences conjugales dont elle est victime

« Je n’ai plus peur de parler ! Subir différentes formes de violences tout le long d’une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter, supporter, et retomber amoureuse, penser que tout ira mieux… Avoir peur de parler, avoir peur de la réaction des gens. Avoir peur des menaces. Avoir peur de sortir. Avoir peur de nuire à quelqu’un et à sa carrière. Avoir peur de mourir si l’on parle », écrit la danseuse bruxelloise. Elle affirme que le coup qu’elle a reçu était le dernier : « C’était le coup de trop. Et c’est celui qui m’a permis de me réveiller et sortir de cette emprise ».