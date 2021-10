Un crocodile s’attaque à un drone en train de le filmer (vidéo)

Dane Hirst tournait un documentaire en Australie lorsqu’il lui est arrivé une petite mésaventure, rapporte Le Parisien. Le reporter s’intéressait aux crocodiles d’un parc animalier de Darwin (Territoire du Nord), qu’il filmait et photographiait avec un tout nouveau drone.

« Il y avait un crocodile en particulier qui ne bougeait pas et qui regardait bien le drone. Je me suis dit, super, je vais utiliser celui-là, il est statique, je vais pouvoir faire quelques photos », a raconté Dane Hirst. Seulement, alors que le drone s’approchait du reptile se trouvant dans l’eau, ce dernier a subitement bondi la gueule ouverte pour attraper l’appareil. Sur l’écran de Dane Hirst, tout est alors devenu noir et il s’est résolu à dire adieu à son drone et ses images, vu que l’appareil avait été emporté sous l’eau par le crocodile.