Angleterre: une directrice sermonne les parents de plus en plus nombreux à déposer… en pyjama leurs enfants à l’école

La directrice de l’école primaire Ayresome de Middlesbrough, en Angleterre, en a marre. En effet, elle a remarqué que de plus en plus de parents venaient en pyjama pour déposer leurs enfants à l’école le matin. C’est pourquoi Charlotte Haylock a décidé de rappeler poliment à ceux-ci qu’il était demandé de se vêtir « de manière plus appropriée » pour venir déposer les enfants à l’école, rapporte RTL. Malgré la demande de la directrice, certains adultes continuent de venir déposer leur progéniture devant les grilles de l’établissement affublés de vêtements de nuit, comme a u le constater le Daily Mail ce lundi 4 octobre.

« Nous avons récemment constaté une augmentation du nombre de parents portant des robes de chambre lorsqu’ils déposent et récupèrent leurs enfants à l’école. Cela m’a incité à rappeler poliment aux parents de porter des vêtements appropriés lorsqu’ils accompagnent leurs enfants vers et depuis l’école. En tant qu’école, nous encourageons nos enfants à être habillés de manière appropriée à tout moment et nous pensons qu’il est important que les parents fassent de même. Si les parents sont préoccupés par un problème ayant un impact sur la scolarité de leur enfant, ma porte est toujours ouverte s’ils ont besoin de demander conseil et soutien », a déclaré la directrice dans les pages du Daily Mail, pour expliquer sa démarche, ajoute RTL.