«House of the Dragon» : la série dérivée de «Game of Thrones» se dévoile dans une première bande-annonce (vidéo)

Le 19 mai 2019, HBO dévoilait le dernier épisode de la série au succès planétaire « Game of Thrones ». Si la fin de celle-ci avait déçu de nombreux fans de l’univers de George R.R. Martin, le triomphe général de la série fantastique a incité la chaine de télévision américaine à continuer sur sa lancée. C’est pourquoi un préquel intitulé « House of the Dragon » avait rapidement été annoncé. Et la première bande-annonce de cette série dérivée de « Game of Thrones » vient d’être dévoilée ce mardi 5 octobre, rapporte BFM TV.

Assez court, ce trailer dévoile peu d’éléments sur l’intrigue mais permet de replonger dans l’ambiance créée par George R.R. Martin. Inspirée du roman « Fire and Blood » de l’écrivain, l’histoire de « House of the Dragon » se déroule des centaines d’années avant l’intrigue de « Game of Thrones » en racontant la naissance et la chute de la maison Targaryen. Dix épisodes ont été commandés, pour une diffusion prévue l’année prochaine.