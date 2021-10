Cold case: la chute du Grêlé

Plusieurs générations de la Crim se sont arraché les cheveux sur le dossier du « Grêlé », des tomes aux pages jaunies par les décennies et synonymes d’insoluble énigme. Trente-cinq ans que les enquêteurs français espéraient coincer ce tueur et violeur en série, soupçonné d’au moins « cinq crimes commis entre 1986 et 1994 » en région parisienne. Leur patience a fini par payer, l’homme est identifié. Il ne pourra par contre jamais être interrogé ; François Vérove s’est donné la mort, emportant avec lui ses plus...