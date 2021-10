Air de familles: soutenir l’allaitement

L’allaitement maternel a de nombreux bienfaits pour la santé du bébé. Il permet notamment de prévenir les infections digestives et respiratoires durant les premiers mois de vie. Il a également un rôle bénéfique pour la croissance et le développement psychomoteur de l’enfant ainsi que pour la santé de la maman. Mais il n’est pas toujours évident. Les débuts peuvent même être difficiles. La maman risque alors de se décourager et d’abandonner. Or, des études ont montré qu’un soutien de la part de l’entourage favorisait le démarrage et la poursuite de l’allaitement maternel....