Pourquoi dit-on «se faire un sang d’encre»

La langue française regorge d’expressions cocasses, alambiquées et plutôt intrigantes. D’où viennent-elles ? Réponse dans le premier « Soir mag » de chaque mois.

Se faire un sang d’encre

La médecine a évolué. Et c’est tant mieux ! Car le moins que l’on puisse dire, c’est que la pratique à l’origine de l’expression fait froid dans le dos. Pour comprendre de quoi il s’agit, il convient de remonter au Moyen Âge. À cette époque, les professionnels de la santé avaient pour habitude d’établir d’étroits liens entre l’état général du corps et le sang, l’équilibre de ce dernier assurant bonne santé physique et psychique. Partant de ce postulat loufoque, les médecins...