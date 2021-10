Brigitte Bardot condamnée à une lourde amende pour «injures raciales»

Depuis qu’elle a arrêté le cinéma, il y a de cela 48 ans, Brigitte Bardot ne chôme pas. En véritable amoureuse des animaux, elle travaille au quotidien avec sa Fondation pour leur protection. Au fil des années, elle a notamment pris la défense des bébés phoques, prisés des braconniers pour leur fourrure blanche. Des positions qui ne lui ont pas valu que des amis.

« Une population dégénérée »