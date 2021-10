La blague d’un humoriste sur Éric Zemmour provoque un tollé

Le comédien et humoriste, Gaëtan Matis a provoqué un tollé suite à une blague écrite et partagée sur les réseaux sociaux. Très rapidement, l’affaire a enflé et a fait réagir le polémiste Éric Zemmour, pas encore candidat officiellement à la présidentielle française.

L’humoriste a posté sur ses réseaux sociaux, une plaisanterie sur les attaques du Bataclan et une machine à remonter dans les temps. Dans un post, depuis supprimé, il écrivait : « Si j’avais une machine à voyager dans le temps, je bookerai le Bataclan pour la soirée du 13 novembre 2015 afin d’y organiser une soirée rencontre entre Éric Zemmour et son public ». La « plaisanterie » n’est pas du tout passée pour Éric Zemmour. Sur Twitter, ce dernier réagit et écrit : « Cet « humoriste », ami de Yassine Belattar, souhaite le massacre par des djihadistes de tous ceux qui me soutiennent. De quel côté est la violence ? ».