Eric Zemmour présent au sommet du Premier ministre hongrois sur le «grand remplacement» (vidéo)

Ce samedi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban organisait ce qu’il désigne comme un « sommet démographique international ». En réalité, il s’agit d’une tribune réunissant les plus grandes figures de l’extrême-droite européenne pour qu’elles professent leurs thèses, de la théorie du « grand remplacement » à la lutte contre la communauté LGBT+ et contre l’avortement. Parmi les invités, il y avait le Premier ministre tchèque, le président slovène, la nièce de Marine Le Pen et même l’ancien vice-président de Donald Trump. Et au milieu de ce beau monde, Eric Zemmour ! Une tribune parfaite pour celui qui pourrait être candidat à l’élection présidentielle française.

Eric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen complices

Le polémiste n’a pas manqué lors de cette réunion de faire part de son « admiration » pour la politique anti-immigration, anti-islam, anti-LGBT et eurosceptique du Premier ministre hongrois. Selon lui, ces choix idéologiques, qui sont aussi les siens, sont partagés « par 70% des Français » (qu’importe par exemple qu’en 2018 un Français sur cinq croiraient à la théorie complotiste du « grand remplacement » selon un sondage de l’université de Cambridge, ou que 85% des Français considèrent l’homosexualité comme « une manière comme une autre de vivre sa sexualité » selon l’Ifop en 2019).