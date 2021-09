Hapsatou Sy accuse Eric Zemmour de harcèlement

Ces derniers jours, Eric Zemmour s’attaque à répétitions à ceux qui n’auraient pas un prénom « français » et après les Mohamed, c’est Hapsatou Sy qui en a fait les frais. Déjà attaquée à ce sujet en 2018, le polémiste vient de récidiver dans son dernier livre pour appuyer son éventuelle promesse de campagne, au cas où il serait candidat à la présidentielle. Pour l’animatrice, c’en est trop. Elle a donc publié sur Twitter un message où elle accuse Eric Zemmour de la harceler et où elle interpelle aussi le groupe Canal+ et plusieurs responsables politiques. « Je reçois chaque jour des horreurs » Pour Hapsatou Sy, il s’agit ici d’une attaque « à mon identité et à mon nom, mais également à mon parcours et à mon histoire ». Elle reproche à son ancienne direction d’avoir laisser faire Eric Zemmour lorsqu’il l’a attaquée en 2018. Elle identifie ainsi dans son message Twitter plusieurs personnalités de la chaîne : Vincent Bolloré, Franck Appietto, Gérald-Brice Viret et Maxime Saada.

Elle reproche ensuite au gouvernement français de ne pas s’indigner suffisamment de cette polémique lancée par Eric Zemmour. Elle reproche ainsi le « silence » de « toute la classe politique qui fut indignée lorsque ce monsieur fut poursuivi dans la rue », en référence à l’agression subie par le polémiste. « Cela vous touche plus que les agressions répétées aux conséquences bien plus graves d'une jeune femme pour un prénom qu'elle n'a pas choisi, fruit de son histoire et qu'elle aime tant », s’indigne-t-elle.

« Je reçois chaque jour des horreurs », témoigne-t-elle avant de mettre en garde. « Nous, que vous tentez de faire céder, de nous faire ressentir la honte de nos origines et dont vous avez effacé les traces de la fierté clamée ce jour-là par vos montages malhonnêtes, nous resterons signes et fiers de ce que nous sommes, de ce que nos parents sont et de nos contributions à notre pays, le vôtre quand cela vous arrange, et que vous défendez si mal, la France », écrit-elle.