Une librairie reverse les recettes du livre de Zemmour à une association d’aide aux réfugiés

Depuis ce jeudi, le livre d’Éric Zemmour « La France n’a pas dit son dernier mot » est disponible dans les librairies françaises. Au menu : une série d’anecdotes et de réflexions bien ancrées à l’extrême-droite et teintées de xénophobie. Et ça, ça ne plaît pas du tout à une libraire de Sully-sur-Loire, près d’Orléans. Pendant un temps, elle a hésité à vendre le bouquin mais après en avoir discuté avec sa fille, elle a une idée : reverser tous les bénéfices liés à la vente de l’ouvrage à une association de la région, La Maison d’Adame, qui aide des mineurs étrangers et isolés arrivés en France en 2016.

« Le dialogue, pas la stigmatisation »

Pour cette femme, il était clairement inconcevable de « s’enrichir avec ce livre » allant contre ses « convictions personnelles ». Mais en même temps, elle dit vouloir « défendre la liberté d’opinion et de penser de chacun ». C’est pour concilier ces deux préoccupations a priori antagonistes qu’elle a eu l’idée de ce « joli pied de nez », comme elle le raconte à La République du Centre.