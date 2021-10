Madonna décide de montrer ses fesses en plein direct (vidéo)

La scène était inattendue jeudi soir quand, sur le plateau de « The Tonight Show », Madonna a tout bonnement décidé de s’allonger sur le bureau du présentateur Jimmy Fallon. Avec un certain naturel, la star s’est mise à prendre des poses puis à finalement montrer ses fesses au public et à la caméra. Du côté de Jimmy Fallon, l’ambiance était tout autre cependant.

La star était invitée dans « The Tonight Show » pour parler du prochain documentaire à sortir sur elle, « Madame X ». L’animateur et la star étaient en train d’échanger, notamment sur le rôle de l’artiste dans la société. Jimmy Fallon déclare : « Les artistes sont là pour perturber la paix publique ». Entendu comme un défi, Madonna n’a alors pas hésité à se jeter sur le bureau de l’animateur pour poser (à partir de 1 : 40 minute dans la vidéo). Jimmy Fallon n’a pas caché son embarras et a cherché à cacher la star avec sa veste et de s’exclamer : « Non, non, non… Qu’est-ce que vous faites ? Madonna ! Stop, stop, stop, arrêtez ça. Je ne sais pas quoi faire. Arrêtez ça maintenant… absolument ».