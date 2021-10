Olivier Rousteing, styliste de Balmain révèle avoir été victime d’un terrible accident domestique

Dans son poste il commence par expliquer le soulagement que cela représente de se confier sur ses blessures : « Je me sens enfin prêt à partager cela. Je le cache depuis trop longtemps et il est temps que vous le sachiez. Il y a exactement un an, la cheminée à l’intérieur de ma maison a explosé. Je me suis réveillé le lendemain matin à l’hôpital Saint Louis de Paris ».

Aujourd’hui, Olivier Rousteing va mieux et parle même de « renaissance » pour fêter ses dix ans au sein de Balmain. Dans son message, le styliste remercie les équipes de l’hôpital qui devaient faire face aux patients Covid au même moment. Il explique qu’il a souhaité cacher son histoire le plus longtemps possible et au plus de personnes possible. Pour ne pas révéler ses cicatrices, Olivier Rousteing a utilisé des masques, mais aussi des gants et des cols roulés. « Pour être honnête, je ne sais pas vraiment pourquoi j’avais si honte, peut-être cette obsession de la perfection pour laquelle la mode est connue et mes propres insécurités… » ajoute-t-il dans son message.